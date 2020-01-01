Ponzichu (PCHU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ponzichu (PCHU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ponzichu (PCHU) teave Ponzichu ($PCHU) is a memecoin launched on the SUI blockchain, inspired by the cultural icon Pikachu. While humorous and meme-driven in its branding, the token introduces a deflationary mechanic designed to sustain long-term holder value: 2% of every transaction is automatically used to buy back $PCHU on the open market and send it to a burn wallet, reducing supply permanently. Ponzichu brings together the fun of meme culture and the innovation of automatic on-chain tokenomics. Ametlik veebisait: https://ponzichu.xyz/ Ostke PCHU kohe!

Ponzichu (PCHU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ponzichu (PCHU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.70K $ 4.70K $ 4.70K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.70K $ 4.70K $ 4.70K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00266093 $ 0.00266093 $ 0.00266093 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000361 $ 0.00000361 $ 0.00000361 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Ponzichu (PCHU) hinna kohta

Ponzichu (PCHU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ponzichu (PCHU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PCHU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PCHU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PCHU tokeni tokenoomikat, avastage PCHU tokeni reaalajas hinda!

PCHU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PCHU võiks suunduda? Meie PCHU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PCHU tokeni hinna ennustust kohe!

