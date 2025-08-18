Mis on Ponzichu (PCHU)

Ponzichu ($PCHU) is a memecoin launched on the SUI blockchain, inspired by the cultural icon Pikachu. While humorous and meme-driven in its branding, the token introduces a deflationary mechanic designed to sustain long-term holder value: 2% of every transaction is automatically used to buy back $PCHU on the open market and send it to a burn wallet, reducing supply permanently. Ponzichu brings together the fun of meme culture and the innovation of automatic on-chain tokenomics.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Ponzichu (PCHU) allikas Ametlik veebisait

Ponzichu hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ponzichu (PCHU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ponzichu (PCHU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ponzichu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ponzichu hinna ennustust kohe!

PCHU kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Ponzichu (PCHU) tokenoomika

Ponzichu (PCHU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PCHU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ponzichu (PCHU) kohta Kui palju on Ponzichu (PCHU) tänapäeval väärt? Reaalajas PCHU hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PCHU/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PCHU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Ponzichu turukapitalisatsioon? PCHU turukapitalisatsioon on $ 5.02K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PCHU ringlev varu? PCHU ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PCHU (ATH) hind? PCHU saavutab ATH hinna summas 0.00266093 USD . Mis oli kõigi aegade PCHU madalaim (ATL) hind? PCHU nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PCHU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PCHU kauplemismaht on -- USD . Kas PCHU sel aastal kõrgemale ka suundub? PCHU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PCHU hinna ennustust

Ponzichu (PCHU) Olulised valdkonna uudised