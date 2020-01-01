Pontoon (TOON) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pontoon (TOON) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pontoon (TOON) teave One-click liquidity mirroring across ETH, BSC, HECO Chain, xDAI, POLYGON , OPTIMISM with incentivized relayer network and liquidity mining for liquidity providers across the chains. Ametlik veebisait: https://pontoon.fi/

Pontoon (TOON) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pontoon (TOON) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 453.72 $ 453.72 $ 453.72 Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 23.51M $ 23.51M $ 23.51M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.93K $ 1.93K $ 1.93K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.28 $ 1.28 $ 1.28 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Pontoon (TOON) hinna kohta

Pontoon (TOON) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pontoon (TOON) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TOON tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TOON tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TOON tokeni tokenoomikat, avastage TOON tokeni reaalajas hinda!

TOON – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TOON võiks suunduda? Meie TOON hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TOON tokeni hinna ennustust kohe!

