Mis on Pontoon (TOON)

One-click liquidity mirroring across ETH, BSC, HECO Chain, xDAI, POLYGON , OPTIMISM with incentivized relayer network and liquidity mining for liquidity providers across the chains.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pontoon (TOON) kohta Kui palju on Pontoon (TOON) tänapäeval väärt? Reaalajas TOON hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TOON/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TOON/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Pontoon turukapitalisatsioon? TOON turukapitalisatsioon on $ 451.57 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TOON ringlev varu? TOON ringlev varu on 23.51M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TOON (ATH) hind? TOON saavutab ATH hinna summas 1.28 USD . Mis oli kõigi aegade TOON madalaim (ATL) hind? TOON nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on TOON kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TOON kauplemismaht on -- USD . Kas TOON sel aastal kõrgemale ka suundub? TOON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TOON hinna ennustust

