Ponchiqs (PONCH) teave Ponchiqs Studio is redefining blockchain entertainment by creating the ultimate experience with Ponchiqs IP, a meta universe that seamlessly combines GameFi, Hollywood-style animations, and unique licensed merchandise products. Ponchiqs is driving mass adoption through its visionary games, including but not limited to AAA PC/console shooters and mobile mini-games on Telegram, all designed to integrate blockchain technology in an accessible and engaging way for a broad audience. Ametlik veebisait: https://ponchiqs.com

Ponchiqs (PONCH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ponchiqs (PONCH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.21K $ 1.21K $ 1.21K Koguvaru: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Ringlev varu: $ 17.43M $ 17.43M $ 17.43M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 27.69K $ 27.69K $ 27.69K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.636356 $ 0.636356 $ 0.636356 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00003143 $ 0.00003143 $ 0.00003143 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Ponchiqs (PONCH) hinna kohta

Ponchiqs (PONCH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ponchiqs (PONCH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PONCH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PONCH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PONCH tokeni tokenoomikat, avastage PONCH tokeni reaalajas hinda!

PONCH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PONCH võiks suunduda? Meie PONCH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PONCH tokeni hinna ennustust kohe!

