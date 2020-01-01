Polymtrade (PM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Polymtrade (PM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Polymtrade (PM) teave Polym Trade is the first mobile trading terminal built specifically for @Polymarket, the leading decentralized prediction market. Designed for mobile-first traders, the platform offers seamless market access, real-time data, and AI-powered insights to help users make informed decisions. With intuitive UI, smart trend analysis, and lightning-fast execution, Polym Trade brings the full power of Polymarket to your fingertips. Whether you're speculating on global events, political outcomes, or sports, Polym Trade enables anyone to trade prediction markets efficiently—anytime, anywhere. Ametlik veebisait: https://polym.trade/ Ostke PM kohe!

Polymtrade (PM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Polymtrade (PM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 280.92K $ 280.92K $ 280.92K Koguvaru: $ 988.54M $ 988.54M $ 988.54M Ringlev varu: $ 988.54M $ 988.54M $ 988.54M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 280.92K $ 280.92K $ 280.92K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00028268 $ 0.00028268 $ 0.00028268 Lisateave Polymtrade (PM) hinna kohta

Polymtrade (PM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Polymtrade (PM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PM tokeni tokenoomikat, avastage PM tokeni reaalajas hinda!

PM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PM võiks suunduda? Meie PM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PM tokeni hinna ennustust kohe!

