Polymtrade logo

Polymtrade hind (PM)

Loendis mitteolevad

1 PM/USD reaalajas hind:

$0.00015647$0.00015647
-13.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Polymtrade (PM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 17:32:20 (UTC+8)

Polymtrade (PM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.97%

-13.90%

+22.73%

+22.73%

Polymtrade (PM) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PM kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PM muutunud -0.97% viimase tunni jooksul, -13.90% 24 tunni vältel +22.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Polymtrade (PM) – turuteave

--
----

994.29M
994.29M 994.29M

994,293,994.7568425
994,293,994.7568425 994,293,994.7568425

Polymtrade praegune turukapitalisatsioon on $ 155.06K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PM ringlev varu on 994.29M, mille koguvaru on 994293994.7568425. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 155.06K.

Polymtrade (PM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Polymtrade ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Polymtrade ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Polymtrade ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Polymtrade ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-13.90%
30 päeva$ 0-28.89%
60 päeva$ 0-48.00%
90 päeva$ 0--

Mis on Polymtrade (PM)

Polym Trade is the first mobile trading terminal built specifically for @Polymarket, the leading decentralized prediction market. Designed for mobile-first traders, the platform offers seamless market access, real-time data, and AI-powered insights to help users make informed decisions. With intuitive UI, smart trend analysis, and lightning-fast execution, Polym Trade brings the full power of Polymarket to your fingertips. Whether you're speculating on global events, political outcomes, or sports, Polym Trade enables anyone to trade prediction markets efficiently—anytime, anywhere.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Polymtrade (PM) allikas

Ametlik veebisait

Polymtrade hinna ennustus (USD)

Kui palju on Polymtrade (PM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Polymtrade (PM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Polymtrade nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Polymtrade hinna ennustust kohe!

PM kohalike valuutade suhtes

Polymtrade (PM) tokenoomika

Polymtrade (PM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Polymtrade (PM) kohta

Kui palju on Polymtrade (PM) tänapäeval väärt?
Reaalajas PM hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PM/USD hind?
Praegune hind PM/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Polymtrade turukapitalisatsioon?
PM turukapitalisatsioon on $ 155.06K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PM ringlev varu?
PM ringlev varu on 994.29M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PM (ATH) hind?
PM saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade PM madalaim (ATL) hind?
PM nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PM kauplemismaht on -- USD.
Kas PM sel aastal kõrgemale ka suundub?
PM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PM hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.