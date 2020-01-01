Polymesh (POLYX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Polymesh (POLYX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Polymesh (POLYX) teave Polymesh is an institutional-grade permissioned blockchain built specifically for regulated assets. It streamlines antiquated processes and opens the door to new financial instruments by solving the challenges around governance, identity, compliance, confidentiality, and settlement. Polymesh is built on the Substrate framework and uses a Nominated Proof of Stake Consensus algorithm. Ametlik veebisait: https://polymesh.network/ Valge raamat: https://info.polymesh.network/hubfs/Files/Polymesh-Whitepaper.pdf Ostke POLYX kohe!

Polymesh (POLYX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Polymesh (POLYX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 155.19M $ 155.19M $ 155.19M Koguvaru: $ 1.19B $ 1.19B $ 1.19B Ringlev varu: $ 1.19B $ 1.19B $ 1.19B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 155.19M $ 155.19M $ 155.19M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.748771 $ 0.748771 $ 0.748771 Kõigi aegade madalaim: $ 0.099854 $ 0.099854 $ 0.099854 Praegune hind: $ 0.130278 $ 0.130278 $ 0.130278 Lisateave Polymesh (POLYX) hinna kohta

Polymesh (POLYX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Polymesh (POLYX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate POLYX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: POLYX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate POLYX tokeni tokenoomikat, avastage POLYX tokeni reaalajas hinda!

POLYX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu POLYX võiks suunduda? Meie POLYX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake POLYX tokeni hinna ennustust kohe!

