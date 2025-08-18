Mis on Polymesh (POLYX)

Polymesh is an institutional-grade permissioned blockchain built specifically for regulated assets. It streamlines antiquated processes and opens the door to new financial instruments by solving the challenges around governance, identity, compliance, confidentiality, and settlement. Polymesh is built on the Substrate framework and uses a Nominated Proof of Stake Consensus algorithm.

Üksuse Polymesh (POLYX) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Polymesh (POLYX) tokenoomika

Polymesh (POLYX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet POLYX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Polymesh (POLYX) kohta Kui palju on Polymesh (POLYX) tänapäeval väärt? Reaalajas POLYX hind USD on 0.133257 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune POLYX/USD hind? $ 0.133257 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind POLYX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Polymesh turukapitalisatsioon? POLYX turukapitalisatsioon on $ 158.86M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on POLYX ringlev varu? POLYX ringlev varu on 1.19B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim POLYX (ATH) hind? POLYX saavutab ATH hinna summas 0.748771 USD . Mis oli kõigi aegade POLYX madalaim (ATL) hind? POLYX nägi ATL hinda summas 0.099854 USD . Milline on POLYX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine POLYX kauplemismaht on -- USD . Kas POLYX sel aastal kõrgemale ka suundub? POLYX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake POLYX hinna ennustust

