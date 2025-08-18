Rohkem infot POLX

POLX Hinnainfo

POLX Ametlik veebisait

POLX Tokenoomika

POLX Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Polylastic logo

Polylastic hind (POLX)

Loendis mitteolevad

1 POLX/USD reaalajas hind:

--
----
-6.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Polylastic (POLX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:03:25 (UTC+8)

Polylastic (POLX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00924608
$ 0.00924608$ 0.00924608

$ 0
$ 0$ 0

-2.06%

-6.57%

-4.72%

-4.72%

Polylastic (POLX) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul POLX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. POLXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00924608 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on POLX muutunud -2.06% viimase tunni jooksul, -6.57% 24 tunni vältel -4.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Polylastic (POLX) – turuteave

$ 59.06K
$ 59.06K$ 59.06K

--
----

$ 73.30K
$ 73.30K$ 73.30K

79.18B
79.18B 79.18B

98,254,096,178.0
98,254,096,178.0 98,254,096,178.0

Polylastic praegune turukapitalisatsioon on $ 59.06K -- 24 tunnise kauplemismahuga. POLX ringlev varu on 79.18B, mille koguvaru on 98254096178.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 73.30K.

Polylastic (POLX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Polylastic ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Polylastic ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Polylastic ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Polylastic ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.57%
30 päeva$ 0+14.27%
60 päeva$ 0+9.84%
90 päeva$ 0--

Mis on Polylastic (POLX)

The Polylastic (POLX) Aggregator is a purposefully staked, curated basket of assets that tracks and represents the synthetic asset space and the future of money—ranging from EFi (Elastic Finance) to perpetual swaps. The direct-staking of the POLX token is used to signal community support that is designed to identify and exploit opportunities in these burgeoning markets.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Polylastic (POLX) allikas

Ametlik veebisait

Polylastic hinna ennustus (USD)

Kui palju on Polylastic (POLX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Polylastic (POLX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Polylastic nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Polylastic hinna ennustust kohe!

POLX kohalike valuutade suhtes

Polylastic (POLX) tokenoomika

Polylastic (POLX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet POLX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Polylastic (POLX) kohta

Kui palju on Polylastic (POLX) tänapäeval väärt?
Reaalajas POLX hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune POLX/USD hind?
Praegune hind POLX/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Polylastic turukapitalisatsioon?
POLX turukapitalisatsioon on $ 59.06K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on POLX ringlev varu?
POLX ringlev varu on 79.18B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim POLX (ATH) hind?
POLX saavutab ATH hinna summas 0.00924608 USD.
Mis oli kõigi aegade POLX madalaim (ATL) hind?
POLX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on POLX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine POLX kauplemismaht on -- USD.
Kas POLX sel aastal kõrgemale ka suundub?
POLX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake POLX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:03:25 (UTC+8)

Polylastic (POLX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.