Polygon (MATIC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Polygon (MATIC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Polygon (MATIC) teave Polygon (Previously Matic Network) is the first well-structured, easy-to-use platform for Ethereum scaling and infrastructure development. Its core component is Polygon SDK, a modular, flexible framework that supports building multiple types of applications. Using Polygon, one can create Optimistic Rollup chains, ZK Rollup chains, stand alone chains or any other kind of infra required by the developer. Polygon effectively transforms Ethereum into a full-fledged multi-chain system (aka Internet of Blockchains). This multi-chain system is akin to other ones such as Polkadot, Cosmos, Avalanche etc with the advantages of Ethereum's security, vibrant ecosystem and openness. Nothing will change for the existing ecosystem built on the Plasma-POS chain. With Polygon, new features are being built around the existing proven technology to expand the ability to cater to diverse needs from the developer ecosystem. Polygon will continue to develop the core technology so that it can scale to a larger ecosystem. The $MATIC token will continue to exist and will play an increasingly important role, securing the system and enabling governance. Ametlik veebisait: https://polygon.technology/ Valge raamat: https://polygon.technology/lightpaper-polygon.pdf

Polygon (MATIC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Polygon (MATIC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 325.35M $ 325.35M $ 325.35M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 1.37B $ 1.37B $ 1.37B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.38B $ 2.38B $ 2.38B Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.92 $ 2.92 $ 2.92 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00314376 $ 0.00314376 $ 0.00314376 Praegune hind: $ 0.238262 $ 0.238262 $ 0.238262 Lisateave Polygon (MATIC) hinna kohta

Polygon (MATIC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Polygon (MATIC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MATIC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MATIC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MATIC tokeni tokenoomikat, avastage MATIC tokeni reaalajas hinda!

MATIC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MATIC võiks suunduda? Meie MATIC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MATIC tokeni hinna ennustust kohe!

