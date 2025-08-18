Mis on Polygon (MATIC)

Polygon (Previously Matic Network) is the first well-structured, easy-to-use platform for Ethereum scaling and infrastructure development. Its core component is Polygon SDK, a modular, flexible framework that supports building multiple types of applications. Using Polygon, one can create Optimistic Rollup chains, ZK Rollup chains, stand alone chains or any other kind of infra required by the developer. Polygon effectively transforms Ethereum into a full-fledged multi-chain system (aka Internet of Blockchains). This multi-chain system is akin to other ones such as Polkadot, Cosmos, Avalanche etc with the advantages of Ethereum’s security, vibrant ecosystem and openness. Nothing will change for the existing ecosystem built on the Plasma-POS chain. With Polygon, new features are being built around the existing proven technology to expand the ability to cater to diverse needs from the developer ecosystem. Polygon will continue to develop the core technology so that it can scale to a larger ecosystem. The $MATIC token will continue to exist and will play an increasingly important role, securing the system and enabling governance.

Üksuse Polygon (MATIC) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Polygon (MATIC) tokenoomika

Polygon (MATIC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MATIC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Polygon (MATIC) kohta Kui palju on Polygon (MATIC) tänapäeval väärt? Reaalajas MATIC hind USD on 0.24103 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MATIC/USD hind? $ 0.24103 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MATIC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Polygon turukapitalisatsioon? MATIC turukapitalisatsioon on $ 338.37M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MATIC ringlev varu? MATIC ringlev varu on 1.40B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MATIC (ATH) hind? MATIC saavutab ATH hinna summas 2.92 USD . Mis oli kõigi aegade MATIC madalaim (ATL) hind? MATIC nägi ATL hinda summas 0.00314376 USD . Milline on MATIC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MATIC kauplemismaht on -- USD . Kas MATIC sel aastal kõrgemale ka suundub? MATIC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MATIC hinna ennustust

