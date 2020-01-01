Polygen (PGEN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Polygen (PGEN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Polygen (PGEN) teave Polygen is the Community's Launchpad, the first truly decentralized launchpad where projects are free to innovate, experiment and launch their ventures with no gatekeepers, no whitelist and no whales. Projects have complete freedom to decide how much they want to raise, what auction mechanism they want to use, how they do their tiering, and they can operate any Project round (seed, private, public), or connect rounds. At Polygen, we have created a huge opportunity for a rich and diverse community that is focused on the long-term success of Projects. To participate in a raise, simply complete our KYC process, and you are able to fund the Projects you love! Ametlik veebisait: https://polygen.io/

Polygen (PGEN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Polygen (PGEN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 21.18K $ 21.18K $ 21.18K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 497.77M $ 497.77M $ 497.77M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 42.55K $ 42.55K $ 42.55K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.051757 $ 0.051757 $ 0.051757 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00002352 $ 0.00002352 $ 0.00002352 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Polygen (PGEN) hinna kohta

Polygen (PGEN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Polygen (PGEN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PGEN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PGEN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PGEN tokeni tokenoomikat, avastage PGEN tokeni reaalajas hinda!

PGEN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PGEN võiks suunduda? Meie PGEN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PGEN tokeni hinna ennustust kohe!

