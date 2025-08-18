Mis on Polygen (PGEN)

Polygen is the Community’s Launchpad, the first truly decentralized launchpad where projects are free to innovate, experiment and launch their ventures with no gatekeepers, no whitelist and no whales. Projects have complete freedom to decide how much they want to raise, what auction mechanism they want to use, how they do their tiering, and they can operate any Project round (seed, private, public), or connect rounds. At Polygen, we have created a huge opportunity for a rich and diverse community that is focused on the long-term success of Projects. To participate in a raise, simply complete our KYC process, and you are able to fund the Projects you love!

Polygen hinna ennustus (USD)

Kui palju on Polygen (PGEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Polygen (PGEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Polygen nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Polygen (PGEN) tokenoomika

Polygen (PGEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PGEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Polygen (PGEN) kohta Kui palju on Polygen (PGEN) tänapäeval väärt? Reaalajas PGEN hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PGEN/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PGEN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Polygen turukapitalisatsioon? PGEN turukapitalisatsioon on $ 20.79K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PGEN ringlev varu? PGEN ringlev varu on 497.77M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PGEN (ATH) hind? PGEN saavutab ATH hinna summas 0.051757 USD . Mis oli kõigi aegade PGEN madalaim (ATL) hind? PGEN nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PGEN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PGEN kauplemismaht on -- USD . Kas PGEN sel aastal kõrgemale ka suundub? PGEN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PGEN hinna ennustust

