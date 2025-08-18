Rohkem infot POLTER

Polter hind (POLTER)

1 POLTER/USD reaalajas hind:

$0.00079769
$0.00079769$0.00079769
-6.20%1D
mexc
USD
Polter (POLTER) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:18:03 (UTC+8)

Polter (POLTER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.81
$ 1.81$ 1.81

$ 0
$ 0$ 0

+0.26%

-6.21%

+11.64%

+11.64%

Polter (POLTER) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul POLTER kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. POLTERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.81 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on POLTER muutunud +0.26% viimase tunni jooksul, -6.21% 24 tunni vältel +11.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Polter (POLTER) – turuteave

$ 71.89K
$ 71.89K$ 71.89K

--
----

$ 71.89K
$ 71.89K$ 71.89K

90.13M
90.13M 90.13M

90,125,628.77306731
90,125,628.77306731 90,125,628.77306731

Polter praegune turukapitalisatsioon on $ 71.89K -- 24 tunnise kauplemismahuga. POLTER ringlev varu on 90.13M, mille koguvaru on 90125628.77306731. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 71.89K.

Polter (POLTER) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Polter ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Polter ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Polter ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Polter ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.21%
30 päeva$ 0+8.28%
60 päeva$ 0-78.46%
90 päeva$ 0--

Mis on Polter (POLTER)

Polter is a decentralized non-custodial lending and borrowing platform where depositors earn a percentage of the interest charged for borrowing. Since the cessation of the $GEIST platform on Fantom chain, there has been a demand for something similar to be available to the community. $POLTER was created to satisfy this demand using the same smart contract. Learning an important lesson from the previous protocol, flash-loans will be disabled on Polter. This will help to minimize risks to users of the platform.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Polter (POLTER) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Polter hinna ennustus (USD)

Kui palju on Polter (POLTER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Polter (POLTER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Polter nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Polter hinna ennustust kohe!

POLTER kohalike valuutade suhtes

Polter (POLTER) tokenoomika

Polter (POLTER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet POLTER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Polter (POLTER) kohta

Kui palju on Polter (POLTER) tänapäeval väärt?
Reaalajas POLTER hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune POLTER/USD hind?
Praegune hind POLTER/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Polter turukapitalisatsioon?
POLTER turukapitalisatsioon on $ 71.89K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on POLTER ringlev varu?
POLTER ringlev varu on 90.13M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim POLTER (ATH) hind?
POLTER saavutab ATH hinna summas 1.81 USD.
Mis oli kõigi aegade POLTER madalaim (ATL) hind?
POLTER nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on POLTER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine POLTER kauplemismaht on -- USD.
Kas POLTER sel aastal kõrgemale ka suundub?
POLTER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake POLTER hinna ennustust.
