Polly hind (POLLY)

1 POLLY/USD reaalajas hind:

$0.00739388
$0.00739388
-9.50%1D
Polly (POLLY) reaalajas hinnagraafik
Polly (POLLY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00676281
$ 0.00676281
24 h madal
$ 0.00820461
$ 0.00820461
24 h kõrge

$ 0.00676281
$ 0.00676281

$ 0.00820461
$ 0.00820461

$ 0.01234714
$ 0.01234714

$ 0.00198855
$ 0.00198855

+5.42%

-9.84%

-21.52%

-21.52%

Polly (POLLY) reaalajas hind on $0.00737017. Viimase 24 tunni jooksul POLLY kaubeldud madalaim $ 0.00676281 ja kõrgeim $ 0.00820461 näitab aktiivset turu volatiivsust. POLLYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01234714 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00198855.

Lüliajalise tootluse osas on POLLY muutunud +5.42% viimase tunni jooksul, -9.84% 24 tunni vältel -21.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Polly (POLLY) – turuteave

$ 7.39M
$ 7.39M

--
--

$ 7.39M
$ 7.39M

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Polly praegune turukapitalisatsioon on $ 7.39M -- 24 tunnise kauplemismahuga. POLLY ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.39M.

Polly (POLLY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Polly ja USD hinnamuutus $ -0.000804698990919427.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Polly ja USD hinnamuutus $ +0.0000619720.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Polly ja USD hinnamuutus $ +0.0065426539.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Polly ja USD hinnamuutus $ +0.0032505941946157265.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000804698990919427-9.84%
30 päeva$ +0.0000619720+0.84%
60 päeva$ +0.0065426539+88.77%
90 päeva$ +0.0032505941946157265+78.91%

Mis on Polly (POLLY)

Polly is an independent, character-driven memecoin inspired by the emotional storytelling and meme power of Web3-native brands. While Polly draws aesthetic and narrative inspiration from Pengu and the broader Pudgy Penguins universe, this project has no official affiliation with Pudgy Penguins or its parent company. Polly stands on her own as a symbol of resilience, warmth, and community-driven energy. As a memecoin, she blends cultural relevance with viral charm—designed to appeal to both crypto natives and newcomers alike. The project is focused on building a fun, supportive, and emotionally resonant community while carving out its own lane in the meme economy through digital expression, storytelling, and collective vibes.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Polly (POLLY) allikas

Polly hinna ennustus (USD)

Kui palju on Polly (POLLY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Polly (POLLY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Polly nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Polly hinna ennustust kohe!

POLLY kohalike valuutade suhtes

Polly (POLLY) tokenoomika

Polly (POLLY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet POLLY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Polly (POLLY) kohta

Kui palju on Polly (POLLY) tänapäeval väärt?
Reaalajas POLLY hind USD on 0.00737017 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune POLLY/USD hind?
Praegune hind POLLY/USD on $ 0.00737017. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Polly turukapitalisatsioon?
POLLY turukapitalisatsioon on $ 7.39M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on POLLY ringlev varu?
POLLY ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim POLLY (ATH) hind?
POLLY saavutab ATH hinna summas 0.01234714 USD.
Mis oli kõigi aegade POLLY madalaim (ATL) hind?
POLLY nägi ATL hinda summas 0.00198855 USD.
Milline on POLLY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine POLLY kauplemismaht on -- USD.
Kas POLLY sel aastal kõrgemale ka suundub?
POLLY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake POLLY hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.