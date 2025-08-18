Rohkem infot PWAR

PWAR Hinnainfo

PWAR Valge raamat

PWAR Ametlik veebisait

PWAR Tokenoomika

PWAR Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

PolkaWar logo

PolkaWar hind (PWAR)

Loendis mitteolevad

1 PWAR/USD reaalajas hind:

$0.00074992
$0.00074992$0.00074992
-1.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
PolkaWar (PWAR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:03:17 (UTC+8)

PolkaWar (PWAR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 0
$ 0$ 0

+0.10%

-1.10%

+3.40%

+3.40%

PolkaWar (PWAR) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PWAR kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PWARkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.17 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PWAR muutunud +0.10% viimase tunni jooksul, -1.10% 24 tunni vältel +3.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PolkaWar (PWAR) – turuteave

$ 53.71K
$ 53.71K$ 53.71K

--
----

$ 66.65K
$ 66.65K$ 66.65K

71.60M
71.60M 71.60M

88,845,848.0
88,845,848.0 88,845,848.0

PolkaWar praegune turukapitalisatsioon on $ 53.71K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PWAR ringlev varu on 71.60M, mille koguvaru on 88845848.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 66.65K.

PolkaWar (PWAR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse PolkaWar ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse PolkaWar ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse PolkaWar ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse PolkaWar ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.10%
30 päeva$ 0+57.28%
60 päeva$ 0+43.51%
90 päeva$ 0--

Mis on PolkaWar (PWAR)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse PolkaWar (PWAR) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

PolkaWar hinna ennustus (USD)

Kui palju on PolkaWar (PWAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PolkaWar (PWAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PolkaWar nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PolkaWar hinna ennustust kohe!

PWAR kohalike valuutade suhtes

PolkaWar (PWAR) tokenoomika

PolkaWar (PWAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PWAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PolkaWar (PWAR) kohta

Kui palju on PolkaWar (PWAR) tänapäeval väärt?
Reaalajas PWAR hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PWAR/USD hind?
Praegune hind PWAR/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PolkaWar turukapitalisatsioon?
PWAR turukapitalisatsioon on $ 53.71K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PWAR ringlev varu?
PWAR ringlev varu on 71.60M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PWAR (ATH) hind?
PWAR saavutab ATH hinna summas 1.17 USD.
Mis oli kõigi aegade PWAR madalaim (ATL) hind?
PWAR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PWAR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PWAR kauplemismaht on -- USD.
Kas PWAR sel aastal kõrgemale ka suundub?
PWAR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PWAR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:03:17 (UTC+8)

PolkaWar (PWAR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.