Polkamarkets (POLK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Polkamarkets (POLK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Polkamarkets (POLK) teave Polkamarkets is a DeFi-Powered Prediction Market built for cross-chain information exchange and trading, where users take positions on outcomes of real world events–in a decentralized and interoperable platform on Polkadot. Users can monetise their forecasts of future outcomes and events within an interoperable and decentralized infrastructure, where your beliefs become assets with financial value traded openly on the market. Buy & Sell fractions of event outcomes, or even create your own events where others can take their own positions. Participate & Provide Liquidity to Earn. Ametlik veebisait: https://www.polkamarkets.com/ Ostke POLK kohe!

Polkamarkets (POLK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Polkamarkets (POLK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 943.92K $ 943.92K $ 943.92K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 943.92K $ 943.92K $ 943.92K Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.18 $ 4.18 $ 4.18 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00561973 $ 0.00561973 $ 0.00561973 Praegune hind: $ 0.00944012 $ 0.00944012 $ 0.00944012 Lisateave Polkamarkets (POLK) hinna kohta

Polkamarkets (POLK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Polkamarkets (POLK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate POLK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: POLK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate POLK tokeni tokenoomikat, avastage POLK tokeni reaalajas hinda!

POLK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu POLK võiks suunduda? Meie POLK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake POLK tokeni hinna ennustust kohe!

