Mis on Polkamarkets (POLK)

Polkamarkets is a DeFi-Powered Prediction Market built for cross-chain information exchange and trading, where users take positions on outcomes of real world events–in a decentralized and interoperable platform on Polkadot. Users can monetise their forecasts of future outcomes and events within an interoperable and decentralized infrastructure, where your beliefs become assets with financial value traded openly on the market. Buy & Sell fractions of event outcomes, or even create your own events where others can take their own positions. Participate & Provide Liquidity to Earn.

Üksuse Polkamarkets (POLK) allikas Ametlik veebisait

Polkamarkets (POLK) tokenoomika

Polkamarkets (POLK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet POLK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Polkamarkets (POLK) kohta Kui palju on Polkamarkets (POLK) tänapäeval väärt? Reaalajas POLK hind USD on 0.00978967 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune POLK/USD hind? $ 0.00978967 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind POLK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Polkamarkets turukapitalisatsioon? POLK turukapitalisatsioon on $ 978.51K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on POLK ringlev varu? POLK ringlev varu on 100.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim POLK (ATH) hind? POLK saavutab ATH hinna summas 4.18 USD . Mis oli kõigi aegade POLK madalaim (ATL) hind? POLK nägi ATL hinda summas 0.00561973 USD . Milline on POLK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine POLK kauplemismaht on -- USD . Kas POLK sel aastal kõrgemale ka suundub? POLK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake POLK hinna ennustust

