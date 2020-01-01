Polkagold (PGOLD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Polkagold (PGOLD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Polkagold (PGOLD) teave Polkagold is a first of it's kind commodity that seeks to leverage the combined synergies of the Polkadot & Algorand Community. 100% of the supply was released into LP from Genesis - Max Supply of 10 million all circulating. This means, just like Satoshi, had to mine his first Bitcoin - everyone had to buy their first PGOLD - no free handouts, for the fairest distribution. For Full Details on how PGOLD works please visit our website: https://www.polkagold.tech/ Ametlik veebisait: https://www.polkagold.tech/ Valge raamat: https://www.polkagold.tech/ Ostke PGOLD kohe!

Polkagold (PGOLD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Polkagold (PGOLD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 426.34K $ 426.34K $ 426.34K Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 426.34K $ 426.34K $ 426.34K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.279468 $ 0.279468 $ 0.279468 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02904502 $ 0.02904502 $ 0.02904502 Praegune hind: $ 0.04257908 $ 0.04257908 $ 0.04257908 Lisateave Polkagold (PGOLD) hinna kohta

Polkagold (PGOLD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Polkagold (PGOLD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PGOLD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PGOLD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PGOLD tokeni tokenoomikat, avastage PGOLD tokeni reaalajas hinda!

PGOLD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PGOLD võiks suunduda? Meie PGOLD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PGOLD tokeni hinna ennustust kohe!

