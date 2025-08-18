Mis on Polkagold (PGOLD)

Polkagold is a first of it's kind commodity that seeks to leverage the combined synergies of the Polkadot & Algorand Community. 100% of the supply was released into LP from Genesis - Max Supply of 10 million all circulating. This means, just like Satoshi, had to mine his first Bitcoin - everyone had to buy their first PGOLD - no free handouts, for the fairest distribution. For Full Details on how PGOLD works please visit our website: https://www.polkagold.tech/

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Polkagold (PGOLD) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Polkagold hinna ennustus (USD)

Kui palju on Polkagold (PGOLD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Polkagold (PGOLD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Polkagold nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Polkagold hinna ennustust kohe!

PGOLD kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Polkagold (PGOLD) tokenoomika

Polkagold (PGOLD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PGOLD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Polkagold (PGOLD) kohta Kui palju on Polkagold (PGOLD) tänapäeval väärt? Reaalajas PGOLD hind USD on 0.04421387 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PGOLD/USD hind? $ 0.04421387 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PGOLD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Polkagold turukapitalisatsioon? PGOLD turukapitalisatsioon on $ 442.16K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PGOLD ringlev varu? PGOLD ringlev varu on 10.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PGOLD (ATH) hind? PGOLD saavutab ATH hinna summas 0.279468 USD . Mis oli kõigi aegade PGOLD madalaim (ATL) hind? PGOLD nägi ATL hinda summas 0.02904502 USD . Milline on PGOLD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PGOLD kauplemismaht on -- USD . Kas PGOLD sel aastal kõrgemale ka suundub? PGOLD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PGOLD hinna ennustust

Polkagold (PGOLD) Olulised valdkonna uudised