Polkadex logo

Polkadex hind (PDEX)

Loendis mitteolevad

1 PDEX/USD reaalajas hind:

$0.06864
+5.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Polkadex (PDEX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:07:18 (UTC+8)

Polkadex (PDEX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.064073
24 h madal
$ 0.070667
24 h kõrge

$ 0.064073
$ 0.070667
$ 39.38
$ 0.05204
+0.75%

+5.76%

-5.24%

-5.24%

Polkadex (PDEX) reaalajas hind on $0.06864. Viimase 24 tunni jooksul PDEX kaubeldud madalaim $ 0.064073 ja kõrgeim $ 0.070667 näitab aktiivset turu volatiivsust. PDEXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 39.38 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.05204.

Lüliajalise tootluse osas on PDEX muutunud +0.75% viimase tunni jooksul, +5.76% 24 tunni vältel -5.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Polkadex (PDEX) – turuteave

$ 488.11K
--
$ 488.11K
7.46M
7,460,000.0
Polkadex praegune turukapitalisatsioon on $ 488.11K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PDEX ringlev varu on 7.46M, mille koguvaru on 7460000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 488.11K.

Polkadex (PDEX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Polkadex ja USD hinnamuutus $ +0.00374066.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Polkadex ja USD hinnamuutus $ -0.0069725610.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Polkadex ja USD hinnamuutus $ -0.0054931425.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Polkadex ja USD hinnamuutus $ -0.05364786072821811.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00374066+5.76%
30 päeva$ -0.0069725610-10.15%
60 päeva$ -0.0054931425-8.00%
90 päeva$ -0.05364786072821811-43.87%

Mis on Polkadex (PDEX)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Polkadex (PDEX) allikas

Ametlik veebisait

Polkadex hinna ennustus (USD)

Kui palju on Polkadex (PDEX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Polkadex (PDEX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Polkadex nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Polkadex hinna ennustust kohe!

PDEX kohalike valuutade suhtes

Polkadex (PDEX) tokenoomika

Polkadex (PDEX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PDEX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Polkadex (PDEX) kohta

Kui palju on Polkadex (PDEX) tänapäeval väärt?
Reaalajas PDEX hind USD on 0.06864 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PDEX/USD hind?
Praegune hind PDEX/USD on $ 0.06864. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Polkadex turukapitalisatsioon?
PDEX turukapitalisatsioon on $ 488.11K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PDEX ringlev varu?
PDEX ringlev varu on 7.46M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PDEX (ATH) hind?
PDEX saavutab ATH hinna summas 39.38 USD.
Mis oli kõigi aegade PDEX madalaim (ATL) hind?
PDEX nägi ATL hinda summas 0.05204 USD.
Milline on PDEX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PDEX kauplemismaht on -- USD.
Kas PDEX sel aastal kõrgemale ka suundub?
PDEX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PDEX hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.