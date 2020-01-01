Politickle (TICKL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Politickle (TICKL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Politickle (TICKL) teave Politickle is an AI-driven platform that redefines how we engage with the news. Combining sharp political satire with witty cartoons and viral memes, it takes the chaos of today's headlines and transforms them into digestible, laugh-out-loud commentary. With a focus on exposing the absurdities of modern politics, culture, and media, Politickle aims to entertain, inform, and spark conversations. More than just a satirical news brand, Politickle is a movement for critical thinking and humor in a world often bogged down by noise and bias. Leveraging cutting-edge AI tools, it crafts timely content that resonates with a millennial audience hungry for smart, irreverent takes on current events. From hilarious memes to biting commentary, Politickle delivers the punchline we all need to navigate the nonsense. Ametlik veebisait: https://www.politickle.ai Ostke TICKL kohe!

Politickle (TICKL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Politickle (TICKL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 69.95K Koguvaru: $ 964.43M Ringlev varu: $ 964.43M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 69.95K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0 Lisateave Politickle (TICKL) hinna kohta

Politickle (TICKL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Politickle (TICKL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TICKL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TICKL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TICKL tokeni tokenoomikat, avastage TICKL tokeni reaalajas hinda!

TICKL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TICKL võiks suunduda? Meie TICKL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TICKL tokeni hinna ennustust kohe!

