Politickle logo

Politickle hind (TICKL)

Loendis mitteolevad

1 TICKL/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Politickle (TICKL) reaalajas hinnagraafik
Politickle (TICKL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+6.74%

+6.74%

Politickle (TICKL) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TICKL kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TICKLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TICKL muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +6.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Politickle (TICKL) – turuteave

$ 73.74K
$ 73.74K$ 73.74K

--
----

$ 73.74K
$ 73.74K$ 73.74K

964.46M
964.46M 964.46M

964,458,657.2783282
964,458,657.2783282 964,458,657.2783282

Politickle praegune turukapitalisatsioon on $ 73.74K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TICKL ringlev varu on 964.46M, mille koguvaru on 964458657.2783282. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 73.74K.

Politickle (TICKL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Politickle ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Politickle ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Politickle ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Politickle ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-29.12%
60 päeva$ 0-31.60%
90 päeva$ 0--

Mis on Politickle (TICKL)

Politickle is an AI-driven platform that redefines how we engage with the news. Combining sharp political satire with witty cartoons and viral memes, it takes the chaos of today's headlines and transforms them into digestible, laugh-out-loud commentary. With a focus on exposing the absurdities of modern politics, culture, and media, Politickle aims to entertain, inform, and spark conversations. More than just a satirical news brand, Politickle is a movement for critical thinking and humor in a world often bogged down by noise and bias. Leveraging cutting-edge AI tools, it crafts timely content that resonates with a millennial audience hungry for smart, irreverent takes on current events. From hilarious memes to biting commentary, Politickle delivers the punchline we all need to navigate the nonsense.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Politickle (TICKL) allikas

Ametlik veebisait

Politickle hinna ennustus (USD)

Kui palju on Politickle (TICKL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Politickle (TICKL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Politickle nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Politickle hinna ennustust kohe!

TICKL kohalike valuutade suhtes

Politickle (TICKL) tokenoomika

Politickle (TICKL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TICKL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Politickle (TICKL) kohta

Kui palju on Politickle (TICKL) tänapäeval väärt?
Reaalajas TICKL hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TICKL/USD hind?
Praegune hind TICKL/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Politickle turukapitalisatsioon?
TICKL turukapitalisatsioon on $ 73.74K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TICKL ringlev varu?
TICKL ringlev varu on 964.46M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TICKL (ATH) hind?
TICKL saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade TICKL madalaim (ATL) hind?
TICKL nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TICKL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TICKL kauplemismaht on -- USD.
Kas TICKL sel aastal kõrgemale ka suundub?
TICKL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TICKL hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.