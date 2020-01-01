Polaris Share (POLA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Polaris Share (POLA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Polaris service is the distributed trading system of incentive knowledge, the system which connects knowledge producers and users. This project enables knowledge producers to earn rewards and users to get higher quality knowledge with lower costs by evaluating the value of knowledge and trading knowledge beyond simply document sharing services Ametlik veebisait: https://polarishare.io/ Valge raamat: https://documents.polarishare.io/whitepaper/eng

Polaris Share (POLA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Polaris Share (POLA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.91M $ 7.91M $ 7.91M Koguvaru: $ 4.60B $ 4.60B $ 4.60B Ringlev varu: $ 519.99M $ 519.99M $ 519.99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 70.00M $ 70.00M $ 70.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.522685 $ 0.522685 $ 0.522685 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00785633 $ 0.00785633 $ 0.00785633 Praegune hind: $ 0.01521847 $ 0.01521847 $ 0.01521847 Lisateave Polaris Share (POLA) hinna kohta

Polaris Share (POLA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Polaris Share (POLA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate POLA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: POLA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate POLA tokeni tokenoomikat, avastage POLA tokeni reaalajas hinda!

POLA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu POLA võiks suunduda? Meie POLA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake POLA tokeni hinna ennustust kohe!

