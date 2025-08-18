Rohkem infot POLA

POLA Hinnainfo

POLA Valge raamat

POLA Ametlik veebisait

POLA Tokenoomika

POLA Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Polaris Share logo

Polaris Share hind (POLA)

Loendis mitteolevad

1 POLA/USD reaalajas hind:

$0.01581217
$0.01581217$0.01581217
-1.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Polaris Share (POLA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:46:56 (UTC+8)

Polaris Share (POLA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01573194
$ 0.01573194$ 0.01573194
24 h madal
$ 0.01617319
$ 0.01617319$ 0.01617319
24 h kõrge

$ 0.01573194
$ 0.01573194$ 0.01573194

$ 0.01617319
$ 0.01617319$ 0.01617319

$ 0.522685
$ 0.522685$ 0.522685

$ 0.00785633
$ 0.00785633$ 0.00785633

+0.01%

-1.69%

-3.50%

-3.50%

Polaris Share (POLA) reaalajas hind on $0.0158103. Viimase 24 tunni jooksul POLA kaubeldud madalaim $ 0.01573194 ja kõrgeim $ 0.01617319 näitab aktiivset turu volatiivsust. POLAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.522685 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00785633.

Lüliajalise tootluse osas on POLA muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, -1.69% 24 tunni vältel -3.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Polaris Share (POLA) – turuteave

$ 8.22M
$ 8.22M$ 8.22M

--
----

$ 72.74M
$ 72.74M$ 72.74M

519.99M
519.99M 519.99M

4,599,999,999.0
4,599,999,999.0 4,599,999,999.0

Polaris Share praegune turukapitalisatsioon on $ 8.22M -- 24 tunnise kauplemismahuga. POLA ringlev varu on 519.99M, mille koguvaru on 4599999999.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 72.74M.

Polaris Share (POLA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Polaris Share ja USD hinnamuutus $ -0.00027195822117951.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Polaris Share ja USD hinnamuutus $ -0.0013026865.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Polaris Share ja USD hinnamuutus $ -0.0002073710.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Polaris Share ja USD hinnamuutus $ -0.000117366250949844.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00027195822117951-1.69%
30 päeva$ -0.0013026865-8.23%
60 päeva$ -0.0002073710-1.31%
90 päeva$ -0.000117366250949844-0.73%

Mis on Polaris Share (POLA)

Polaris service is the distributed trading system of incentive knowledge, the system which connects knowledge producers and users. This project enables knowledge producers to earn rewards and users to get higher quality knowledge with lower costs by evaluating the value of knowledge and trading knowledge beyond simply document sharing services

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Polaris Share (POLA) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Polaris Share hinna ennustus (USD)

Kui palju on Polaris Share (POLA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Polaris Share (POLA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Polaris Share nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Polaris Share hinna ennustust kohe!

POLA kohalike valuutade suhtes

Polaris Share (POLA) tokenoomika

Polaris Share (POLA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet POLA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Polaris Share (POLA) kohta

Kui palju on Polaris Share (POLA) tänapäeval väärt?
Reaalajas POLA hind USD on 0.0158103 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune POLA/USD hind?
Praegune hind POLA/USD on $ 0.0158103. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Polaris Share turukapitalisatsioon?
POLA turukapitalisatsioon on $ 8.22M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on POLA ringlev varu?
POLA ringlev varu on 519.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim POLA (ATH) hind?
POLA saavutab ATH hinna summas 0.522685 USD.
Mis oli kõigi aegade POLA madalaim (ATL) hind?
POLA nägi ATL hinda summas 0.00785633 USD.
Milline on POLA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine POLA kauplemismaht on -- USD.
Kas POLA sel aastal kõrgemale ka suundub?
POLA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake POLA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:46:56 (UTC+8)

Polaris Share (POLA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.