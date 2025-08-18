Mis on Polar Inu (POLAR)

Polar Inu (POLAR) Polar Inu (POLAR) Solana PumpFun Relaunch Polar Inu is a pioneering DeFi project built on the Solana blockchain, inspired by Polar, a resilient 9.5-year-old Siberian Husky. Our mission is to raise awareness for Polar’s medical treatments through innovative blockchain solutions and community engagement. By leveraging the power of decentralized finance, we aim to set a new standard of care for canines with cancer while fostering a supportive, transparent, and engaged global community. Join us in this special Solana PumpFun Relaunch FairLaunch Edition and be a part of our journey to make a difference! 🌟🐾❄️ Airdrop Note: 5% of the total supply (50,000,000 $POLAR) will be allocated to OG holders and early contributors. Your early support is invaluable to us!

Polar Inu hinna ennustus (USD)

Kui palju on Polar Inu (POLAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Polar Inu (POLAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Polar Inu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

POLAR kohalike valuutade suhtes

Polar Inu (POLAR) tokenoomika

Polar Inu (POLAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet POLAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Polar Inu (POLAR) kohta Kui palju on Polar Inu (POLAR) tänapäeval väärt? Reaalajas POLAR hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune POLAR/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind POLAR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Polar Inu turukapitalisatsioon? POLAR turukapitalisatsioon on $ 7.97K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on POLAR ringlev varu? POLAR ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim POLAR (ATH) hind? POLAR saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade POLAR madalaim (ATL) hind? POLAR nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on POLAR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine POLAR kauplemismaht on -- USD . Kas POLAR sel aastal kõrgemale ka suundub? POLAR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake POLAR hinna ennustust

Polar Inu (POLAR) Olulised valdkonna uudised