PokPok Golden Egg (PEGG) teave PokPok's gamified options protocol simplifies trading into an engaging & easy-use environment for both novice and skilled traders, and creates a fun experience all round! Explore brand new Pay-As-You-Go options, observe the market, minimize losses, and maximize profit potential, all whilst keeping your options risk-controlled. At PokPok, every stage of an option’s lifecycle is represented by an ingame action related to the raising and caring of a chicken NFT. Through PokPok’s Pay-As-You-Go option models combined with fun and engaging game dynamics, players can learn about options in a safe and controlled environment with lower risks compared to traditional options. Ametlik veebisait: https://pokpok.io Valge raamat: https://pokpok.gitbook.io Ostke PEGG kohe!

PokPok Golden Egg (PEGG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PokPok Golden Egg (PEGG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M Koguvaru: $ 10.59M $ 10.59M $ 10.59M Ringlev varu: $ 8.16M $ 8.16M $ 8.16M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.77M $ 1.77M $ 1.77M Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.81 $ 5.81 $ 5.81 Kõigi aegade madalaim: $ 0.055458 $ 0.055458 $ 0.055458 Praegune hind: $ 0.166772 $ 0.166772 $ 0.166772 Lisateave PokPok Golden Egg (PEGG) hinna kohta

PokPok Golden Egg (PEGG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PokPok Golden Egg (PEGG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PEGG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PEGG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PEGG tokeni tokenoomikat, avastage PEGG tokeni reaalajas hinda!

PEGG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PEGG võiks suunduda? Meie PEGG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PEGG tokeni hinna ennustust kohe!

