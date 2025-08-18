PokPok Golden Egg hind (PEGG)
-1.46%
-8.10%
+8.19%
+8.19%
PokPok Golden Egg (PEGG) reaalajas hind on $0.108009. Viimase 24 tunni jooksul PEGG kaubeldud madalaim $ 0.107962 ja kõrgeim $ 0.118836 näitab aktiivset turu volatiivsust. PEGGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.81 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.055458.
Lüliajalise tootluse osas on PEGG muutunud -1.46% viimase tunni jooksul, -8.10% 24 tunni vältel +8.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
PokPok Golden Egg praegune turukapitalisatsioon on $ 880.59K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PEGG ringlev varu on 8.16M, mille koguvaru on 10587151.88209433. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.14M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse PokPok Golden Egg ja USD hinnamuutus $ -0.0095235241284131.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse PokPok Golden Egg ja USD hinnamuutus $ +0.0139351159.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse PokPok Golden Egg ja USD hinnamuutus $ +0.0198730295.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse PokPok Golden Egg ja USD hinnamuutus $ -0.03934155307671277.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.0095235241284131
|-8.10%
|30 päeva
|$ +0.0139351159
|+12.90%
|60 päeva
|$ +0.0198730295
|+18.40%
|90 päeva
|$ -0.03934155307671277
|-26.69%
PokPok's gamified options protocol simplifies trading into an engaging & easy-use environment for both novice and skilled traders, and creates a fun experience all round! Explore brand new Pay-As-You-Go options, observe the market, minimize losses, and maximize profit potential, all whilst keeping your options risk-controlled. At PokPok, every stage of an option’s lifecycle is represented by an ingame action related to the raising and caring of a chicken NFT. Through PokPok’s Pay-As-You-Go option models combined with fun and engaging game dynamics, players can learn about options in a safe and controlled environment with lower risks compared to traditional options.
