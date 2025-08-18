Rohkem infot PEGG

PokPok Golden Egg hind (PEGG)

1 PEGG/USD reaalajas hind:

$0.107976
$0.107976
-8.10%1D
PokPok Golden Egg (PEGG) reaalajas hinnagraafik
PokPok Golden Egg (PEGG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-1.46%

-8.10%

+8.19%

+8.19%

PokPok Golden Egg (PEGG) reaalajas hind on $0.108009. Viimase 24 tunni jooksul PEGG kaubeldud madalaim $ 0.107962 ja kõrgeim $ 0.118836 näitab aktiivset turu volatiivsust. PEGG kõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.81 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.055458.

Lüliajalise tootluse osas on PEGG muutunud -1.46% viimase tunni jooksul, -8.10% 24 tunni vältel +8.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PokPok Golden Egg (PEGG) – turuteave

--
----

PokPok Golden Egg praegune turukapitalisatsioon on $ 880.59K 24 tunnise kauplemismahuga. PEGG ringlev varu on 8.16M, mille koguvaru on 10587151.88209433. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.14M.

PokPok Golden Egg (PEGG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse PokPok Golden Egg ja USD hinnamuutus $ -0.0095235241284131.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse PokPok Golden Egg ja USD hinnamuutus $ +0.0139351159.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse PokPok Golden Egg ja USD hinnamuutus $ +0.0198730295.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse PokPok Golden Egg ja USD hinnamuutus $ -0.03934155307671277.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0095235241284131-8.10%
30 päeva$ +0.0139351159+12.90%
60 päeva$ +0.0198730295+18.40%
90 päeva$ -0.03934155307671277-26.69%

Mis on PokPok Golden Egg (PEGG)

PokPok's gamified options protocol simplifies trading into an engaging & easy-use environment for both novice and skilled traders, and creates a fun experience all round! Explore brand new Pay-As-You-Go options, observe the market, minimize losses, and maximize profit potential, all whilst keeping your options risk-controlled. At PokPok, every stage of an option’s lifecycle is represented by an ingame action related to the raising and caring of a chicken NFT. Through PokPok’s Pay-As-You-Go option models combined with fun and engaging game dynamics, players can learn about options in a safe and controlled environment with lower risks compared to traditional options.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse PokPok Golden Egg (PEGG) allikas

Ametlik veebisait

PokPok Golden Egg hinna ennustus (USD)

Kui palju on PokPok Golden Egg (PEGG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PokPok Golden Egg (PEGG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PokPok Golden Egg nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PokPok Golden Egg hinna ennustust kohe!

PEGG kohalike valuutade suhtes

PokPok Golden Egg (PEGG) tokenoomika

PokPok Golden Egg (PEGG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PEGG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PokPok Golden Egg (PEGG) kohta

Kui palju on PokPok Golden Egg (PEGG) tänapäeval väärt?
Reaalajas PEGG hind USD on 0.108009 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PEGG/USD hind?
Praegune hind PEGG/USD on $ 0.108009. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PokPok Golden Egg turukapitalisatsioon?
PEGG turukapitalisatsioon on $ 880.59K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PEGG ringlev varu?
PEGG ringlev varu on 8.16M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PEGG (ATH) hind?
PEGG saavutab ATH hinna summas 5.81 USD.
Mis oli kõigi aegade PEGG madalaim (ATL) hind?
PEGG nägi ATL hinda summas 0.055458 USD.
Milline on PEGG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PEGG kauplemismaht on -- USD.
Kas PEGG sel aastal kõrgemale ka suundub?
PEGG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PEGG hinna ennustust.
