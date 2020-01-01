Pojak (PJ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pojak (PJ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pojak (PJ) teave Pojak watched as the world played hot potato with CTO shit coins. Now, it's his moment. With Pepe's legendary meme power and Wojak's emotional depth, Pojak brings a new level of influence, wealth, and ethics. Born into meme royalty with luxury and wisdom from Pepe and Wojak, he faced hardship when the original developer rugged the project. The community rose up and took control. Pojak was reborn, stronger and more determined. Ametlik veebisait: https://www.pojakonsol.com Ostke PJ kohe!

Pojak (PJ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pojak (PJ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.04K $ 10.04K $ 10.04K Koguvaru: $ 946.18M $ 946.18M $ 946.18M Ringlev varu: $ 946.18M $ 946.18M $ 946.18M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.04K $ 10.04K $ 10.04K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00260268 $ 0.00260268 $ 0.00260268 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Pojak (PJ) hinna kohta

Pojak (PJ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pojak (PJ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PJ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PJ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PJ tokeni tokenoomikat, avastage PJ tokeni reaalajas hinda!

PJ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PJ võiks suunduda? Meie PJ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PJ tokeni hinna ennustust kohe!

