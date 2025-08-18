Rohkem infot PJ

Pojak logo

Pojak hind (PJ)

Loendis mitteolevad

1 PJ/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Pojak (PJ) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:22:58 (UTC+8)

Pojak (PJ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00260268
$ 0.00260268$ 0.00260268

$ 0.00000692
$ 0.00000692$ 0.00000692

--

--

+10.48%

+10.48%

Pojak (PJ) reaalajas hind on $0.00001061. Viimase 24 tunni jooksul PJ kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PJkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00260268 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000692.

Lüliajalise tootluse osas on PJ muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +10.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pojak (PJ) – turuteave

$ 10.04K
$ 10.04K$ 10.04K

--
----

$ 10.04K
$ 10.04K$ 10.04K

946.18M
946.18M 946.18M

946,181,337.851795
946,181,337.851795 946,181,337.851795

Pojak praegune turukapitalisatsioon on $ 10.04K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PJ ringlev varu on 946.18M, mille koguvaru on 946181337.851795. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.04K.

Pojak (PJ) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Pojak ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Pojak ja USD hinnamuutus $ +0.0000013328.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Pojak ja USD hinnamuutus $ +0.0000034891.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Pojak ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0000013328+12.56%
60 päeva$ +0.0000034891+32.89%
90 päeva$ 0--

Mis on Pojak (PJ)

Pojak watched as the world played hot potato with CTO shit coins. Now, it's his moment. With Pepe's legendary meme power and Wojak's emotional depth, Pojak brings a new level of influence, wealth, and ethics. Born into meme royalty with luxury and wisdom from Pepe and Wojak, he faced hardship when the original developer rugged the project. The community rose up and took control. Pojak was reborn, stronger and more determined.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Pojak (PJ) allikas

Ametlik veebisait

Pojak hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pojak (PJ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pojak (PJ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pojak nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pojak hinna ennustust kohe!

PJ kohalike valuutade suhtes

Pojak (PJ) tokenoomika

Pojak (PJ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PJ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pojak (PJ) kohta

Kui palju on Pojak (PJ) tänapäeval väärt?
Reaalajas PJ hind USD on 0.00001061 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PJ/USD hind?
Praegune hind PJ/USD on $ 0.00001061. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pojak turukapitalisatsioon?
PJ turukapitalisatsioon on $ 10.04K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PJ ringlev varu?
PJ ringlev varu on 946.18M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PJ (ATH) hind?
PJ saavutab ATH hinna summas 0.00260268 USD.
Mis oli kõigi aegade PJ madalaim (ATL) hind?
PJ nägi ATL hinda summas 0.00000692 USD.
Milline on PJ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PJ kauplemismaht on -- USD.
Kas PJ sel aastal kõrgemale ka suundub?
PJ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PJ hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.