Poison Finance (POI$ON) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Poison Finance (POI$ON) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Poison Finance (POI$ON) teave Decentralized Multichain Synthetic Assets (Potions). Trade Stocks, Commodities, Etfs On the Blockchain. Ametlik veebisait: https://poison.finance Ostke POI$ON kohe!

Poison Finance (POI$ON) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Poison Finance (POI$ON) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 41.23K $ 41.23K $ 41.23K Koguvaru: $ 10.40M $ 10.40M $ 10.40M Ringlev varu: $ 8.77M $ 8.77M $ 8.77M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 48.92K $ 48.92K $ 48.92K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.58 $ 2.58 $ 2.58 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00182378 $ 0.00182378 $ 0.00182378 Praegune hind: $ 0.00470137 $ 0.00470137 $ 0.00470137 Lisateave Poison Finance (POI$ON) hinna kohta

Poison Finance (POI$ON) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Poison Finance (POI$ON) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate POI$ON tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: POI$ON tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate POI$ON tokeni tokenoomikat, avastage POI$ON tokeni reaalajas hinda!

POI$ON – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu POI$ON võiks suunduda? Meie POI$ON hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake POI$ON tokeni hinna ennustust kohe!

