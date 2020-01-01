Pog Coin (POGS) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Pog Coin (POGS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Pog Coin (POGS) teave

POG Digital, the digital subsidiary of the iconic 90s brand POG®, leverages blockchain technology to merge nostalgic collectibles with contemporary digital assets. It offers an innovative ecosystem where digital and physical POG collectibles are intertwined, powered by its own cryptocurrency, POG™ Coin. The platform not only caters to collectors and gamers but also serves as a tool for game developers, enabling seamless integration of blockchain features into their games.

Ametlik veebisait:
https://explore.pogdigital.com/
Valge raamat:
https://www.pogdigital.com/assets/docs/POG%20Digital%20Whitepaper.pdf

Pog Coin (POGS) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Pog Coin (POGS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 2.12M
$ 2.12M$ 2.12M
Koguvaru:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
Ringlev varu:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 2.12M
$ 2.12M$ 2.12M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.04968455
$ 0.04968455$ 0.04968455
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.00009016
$ 0.00009016$ 0.00009016
Praegune hind:
$ 0.00105727
$ 0.00105727$ 0.00105727

Pog Coin (POGS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Pog Coin (POGS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate POGS tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

POGS tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate POGS tokeni tokenoomikat, avastage POGS tokeni reaalajas hinda!

POGS – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu POGS võiks suunduda? Meie POGS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

