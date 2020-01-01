Podflow AI by Virtuals (POD) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Podflow AI by Virtuals (POD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Podflow AI by Virtuals (POD) teave

Podflow AI is the first AI-powered crypto podcast that delivers breaking news, insights, and updates from across the crypto world, sourced from the web and social platforms. Designed for crypto enthusiasts, the podcast combines the power of artificial intelligence with engaging audio content, offering timely, high-quality episodes that feel as natural and captivating as human-hosted shows. Podflow AI provides listeners with a seamless way to stay informed about the fast-paced crypto industry, anytime, anywhere.

Ametlik veebisait:
https://podflowai.com/

Podflow AI by Virtuals (POD) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Podflow AI by Virtuals (POD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 114.83K
$ 114.83K
Koguvaru:
$ 989.68M
$ 989.68M
Ringlev varu:
$ 989.68M
$ 989.68M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 114.83K
$ 114.83K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.00341037
$ 0.00341037
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
$ 0
Praegune hind:
$ 0.00011603
$ 0.00011603

Podflow AI by Virtuals (POD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Podflow AI by Virtuals (POD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate POD tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

POD tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate POD tokeni tokenoomikat, avastage POD tokeni reaalajas hinda!

POD – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu POD võiks suunduda? Meie POD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.