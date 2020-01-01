Pocketcoin (PKOIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pocketcoin (PKOIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pocketcoin (PKOIN) teave Pocketnet is a decentralized social network based on the blockchain. There is no central authority or corporation. Platform is run by equal nodes on a blockchain with no centralized server. All revenue is split between node operators and content creators. Node operators stake Pocketcoin in order to mint blocks with rewards and transactions fees. Half of rewards in each block go to content creators based on ratings their content gathers from users. Read more in the article. Ametlik veebisait: https://pocketnet.app/

Pocketcoin (PKOIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pocketcoin (PKOIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.19M $ 9.19M $ 9.19M Koguvaru: $ 12.29M $ 12.29M $ 12.29M Ringlev varu: $ 11.42M $ 11.42M $ 11.42M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.89M $ 9.89M $ 9.89M Kõigi aegade kõrgeim: $ 6.71 $ 6.71 $ 6.71 Kõigi aegade madalaim: $ 0.096816 $ 0.096816 $ 0.096816 Praegune hind: $ 0.804858 $ 0.804858 $ 0.804858 Lisateave Pocketcoin (PKOIN) hinna kohta

Pocketcoin (PKOIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pocketcoin (PKOIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PKOIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PKOIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PKOIN tokeni tokenoomikat, avastage PKOIN tokeni reaalajas hinda!

PKOIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PKOIN võiks suunduda? Meie PKOIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PKOIN tokeni hinna ennustust kohe!

