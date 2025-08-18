Mis on PNP Exchange (PNP)

Predictandpump (PNP), aimed at making prediction markets fully permissionless and accessible. No orderbook, No illiquid markets. Trade your sentiments directly against the bonding curve permissionlesly! pnp.exchange embodies the concept of "correct-by-construction" markets: we start from facts we want to know, then deliberately design markets to optimally elicit that information from participants. Any user can pose a question about future events, create an instantly tradable market around it, and earn fees from the trading pool.

PNP Exchange hinna ennustus (USD)

Kui palju on PNP Exchange (PNP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PNP Exchange (PNP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

PNP kohalike valuutade suhtes

PNP Exchange (PNP) tokenoomika

PNP Exchange (PNP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PNP Exchange (PNP) kohta Kui palju on PNP Exchange (PNP) tänapäeval väärt? Reaalajas PNP hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PNP/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PNP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on PNP Exchange turukapitalisatsioon? PNP turukapitalisatsioon on $ 552.28K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PNP ringlev varu? PNP ringlev varu on 999.98M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PNP (ATH) hind? PNP saavutab ATH hinna summas 0.00298397 USD . Mis oli kõigi aegade PNP madalaim (ATL) hind? PNP nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PNP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PNP kauplemismaht on -- USD . Kas PNP sel aastal kõrgemale ka suundub? PNP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PNP hinna ennustust

PNP Exchange (PNP) Olulised valdkonna uudised