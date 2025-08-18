Rohkem infot PNL

PNL Games hind (PNL)

1 PNL/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
PNL Games (PNL) reaalajas hinnagraafik
PNL Games (PNL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

PNL Games (PNL) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PNL kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust.

Lüliajalise tootluse osas on PNL muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul.

PNL Games (PNL) – turuteave

$ 4.97K
$ 4.97K$ 4.97K

--
----

$ 5.23K
$ 5.23K$ 5.23K

950.03M
950.03M 950.03M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

PNL Games praegune turukapitalisatsioon on $ 4.97K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PNL ringlev varu on 950.03M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.23K.

PNL Games (PNL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse PNL Games ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse PNL Games ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse PNL Games ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse PNL Games ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+7.16%
60 päeva$ 0+27.74%
90 päeva$ 0--

Mis on PNL Games (PNL)

PNL Games is the first fully on-chain PVP trading competition. Players contribute (X) SOL to a shared pot and trade against each other in real-time. Our protocol tracks each wallet’s PNL, and the top performer wins the entire pot. We're scaling with private matches, custom game modes, referral rewards, staking, social sync, and more — all designed to create the most competitive and rewarding trading experience on Solana.

Üksuse PNL Games (PNL) allikas

PNL Games hinna ennustus (USD)

Kui palju on PNL Games (PNL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PNL Games (PNL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PNL Games nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PNL Games hinna ennustust kohe!

PNL kohalike valuutade suhtes

PNL Games (PNL) tokenoomika

PNL Games (PNL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PNL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PNL Games (PNL) kohta

Kui palju on PNL Games (PNL) tänapäeval väärt?
Reaalajas PNL hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PNL/USD hind?
Praegune hind PNL/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PNL Games turukapitalisatsioon?
PNL turukapitalisatsioon on $ 4.97K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PNL ringlev varu?
PNL ringlev varu on 950.03M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PNL (ATH) hind?
PNL saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade PNL madalaim (ATL) hind?
PNL nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PNL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PNL kauplemismaht on -- USD.
Kas PNL sel aastal kõrgemale ka suundub?
PNL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PNL hinna ennustust.
PNL Games (PNL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

