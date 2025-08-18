Rohkem infot PLS

PlutusDAO hind (PLS)

1 PLS/USD reaalajas hind:

$0.01990218
$0.01990218$0.01990218
-5.10%1D
PlutusDAO (PLS) reaalajas hinnagraafik
PlutusDAO (PLS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01998628
24 h madal
$ 0.02125732
24 h kõrge

$ 0.01998628
$ 0.02125732
$ 1.42
$ 0
-0.89%

-4.58%

-3.15%

-3.15%

PlutusDAO (PLS) reaalajas hind on $0.01998643. Viimase 24 tunni jooksul PLS kaubeldud madalaim $ 0.01998628 ja kõrgeim $ 0.02125732 näitab aktiivset turu volatiivsust. PLSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.42 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PLS muutunud -0.89% viimase tunni jooksul, -4.58% 24 tunni vältel -3.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PlutusDAO (PLS) – turuteave

$ 922.32K
--
$ 1.99M
46.34M
100,000,000.0
PlutusDAO praegune turukapitalisatsioon on $ 922.32K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PLS ringlev varu on 46.34M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.99M.

PlutusDAO (PLS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse PlutusDAO ja USD hinnamuutus $ -0.00096145009443219.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse PlutusDAO ja USD hinnamuutus $ -0.0042594779.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse PlutusDAO ja USD hinnamuutus $ +0.0019531978.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse PlutusDAO ja USD hinnamuutus $ +0.004288370116821372.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00096145009443219-4.58%
30 päeva$ -0.0042594779-21.31%
60 päeva$ +0.0019531978+9.77%
90 päeva$ +0.004288370116821372+27.32%

Mis on PlutusDAO (PLS)

Aggregated Dopex ecosystem governance power. Enhanced yield. Deepened ecosystem liquidity.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

PlutusDAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on PlutusDAO (PLS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PlutusDAO (PLS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PlutusDAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PlutusDAO hinna ennustust kohe!

PLS kohalike valuutade suhtes

PlutusDAO (PLS) tokenoomika

PlutusDAO (PLS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PLS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PlutusDAO (PLS) kohta

Kui palju on PlutusDAO (PLS) tänapäeval väärt?
Reaalajas PLS hind USD on 0.01998643 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PLS/USD hind?
Praegune hind PLS/USD on $ 0.01998643. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PlutusDAO turukapitalisatsioon?
PLS turukapitalisatsioon on $ 922.32K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PLS ringlev varu?
PLS ringlev varu on 46.34M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PLS (ATH) hind?
PLS saavutab ATH hinna summas 1.42 USD.
Mis oli kõigi aegade PLS madalaim (ATL) hind?
PLS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PLS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PLS kauplemismaht on -- USD.
Kas PLS sel aastal kõrgemale ka suundub?
PLS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PLS hinna ennustust.
