Mis on Pluton (PLU)

Plutons are digital tokens issued to users on the Ethereum blockchain, these are native to the Plutus app. To provide an analogy, these tokens are similar to cash back or frequent flier miles. As a user, you will automatically be rewarded with a 3%* rebate in Plutons for every Bitcoin deposit you make towards a purchase. Plutons can be used within the Plutus app in the same way as Bitcoins. This means that you can use Plutons to charge your contactless balance just as you would with BTC, with the added benefit of zero fees and instant conversions.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Pluton (PLU) allikas Ametlik veebisait

Pluton hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pluton (PLU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pluton (PLU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pluton nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pluton hinna ennustust kohe!

PLU kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Pluton (PLU) tokenoomika

Pluton (PLU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PLU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pluton (PLU) kohta Kui palju on Pluton (PLU) tänapäeval väärt? Reaalajas PLU hind USD on 0.560251 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PLU/USD hind? $ 0.560251 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PLU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Pluton turukapitalisatsioon? PLU turukapitalisatsioon on $ 6.16M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PLU ringlev varu? PLU ringlev varu on 11.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PLU (ATH) hind? PLU saavutab ATH hinna summas 32.76 USD . Mis oli kõigi aegade PLU madalaim (ATL) hind? PLU nägi ATL hinda summas 0.308461 USD . Milline on PLU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PLU kauplemismaht on -- USD . Kas PLU sel aastal kõrgemale ka suundub? PLU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PLU hinna ennustust

Pluton (PLU) Olulised valdkonna uudised