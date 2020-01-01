PLUTO (PLUTO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PLUTO (PLUTO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PLUTO (PLUTO) teave Pluto is a memecoin, representing the religion called Church Of Dulo. It's built on the Solana blockchain. The Pluto character is a delusional cat, who believes in himself and the crypot market to take him higher and higher. We are producing high quality art for our X account that other traders have greatly enjoyed so far. We plan on growing the cult of Pluto until everyone is as delusional as Pluto the cat. Ametlik veebisait: https://plutoprays.com/ Ostke PLUTO kohe!

PLUTO (PLUTO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PLUTO (PLUTO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.63K $ 8.63K $ 8.63K Koguvaru: $ 999.04M $ 999.04M $ 999.04M Ringlev varu: $ 999.04M $ 999.04M $ 999.04M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.63K $ 8.63K $ 8.63K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00155953 $ 0.00155953 $ 0.00155953 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000656 $ 0.00000656 $ 0.00000656 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave PLUTO (PLUTO) hinna kohta

PLUTO (PLUTO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PLUTO (PLUTO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PLUTO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PLUTO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PLUTO tokeni tokenoomikat, avastage PLUTO tokeni reaalajas hinda!

PLUTO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PLUTO võiks suunduda? Meie PLUTO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PLUTO tokeni hinna ennustust kohe!

