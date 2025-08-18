Rohkem infot PLUTO

PLUTO Hinnainfo

PLUTO Ametlik veebisait

PLUTO Tokenoomika

PLUTO Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

PLUTO logo

PLUTO hind (PLUTO)

Loendis mitteolevad

1 PLUTO/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
PLUTO (PLUTO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:22:37 (UTC+8)

PLUTO (PLUTO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00155953
$ 0.00155953$ 0.00155953

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

PLUTO (PLUTO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PLUTO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PLUTOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00155953 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PLUTO muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PLUTO (PLUTO) – turuteave

$ 8.53K
$ 8.53K$ 8.53K

--
----

$ 8.53K
$ 8.53K$ 8.53K

999.04M
999.04M 999.04M

999,039,320.544651
999,039,320.544651 999,039,320.544651

PLUTO praegune turukapitalisatsioon on $ 8.53K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PLUTO ringlev varu on 999.04M, mille koguvaru on 999039320.544651. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.53K.

PLUTO (PLUTO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse PLUTO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse PLUTO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse PLUTO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse PLUTO ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+7.39%
60 päeva$ 0+18.09%
90 päeva$ 0--

Mis on PLUTO (PLUTO)

Pluto is a memecoin, representing the religion called Church Of Dulo. It's built on the Solana blockchain. The Pluto character is a delusional cat, who believes in himself and the crypot market to take him higher and higher. We are producing high quality art for our X account that other traders have greatly enjoyed so far. We plan on growing the cult of Pluto until everyone is as delusional as Pluto the cat.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse PLUTO (PLUTO) allikas

Ametlik veebisait

PLUTO hinna ennustus (USD)

Kui palju on PLUTO (PLUTO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PLUTO (PLUTO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PLUTO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PLUTO hinna ennustust kohe!

PLUTO kohalike valuutade suhtes

PLUTO (PLUTO) tokenoomika

PLUTO (PLUTO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PLUTO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PLUTO (PLUTO) kohta

Kui palju on PLUTO (PLUTO) tänapäeval väärt?
Reaalajas PLUTO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PLUTO/USD hind?
Praegune hind PLUTO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PLUTO turukapitalisatsioon?
PLUTO turukapitalisatsioon on $ 8.53K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PLUTO ringlev varu?
PLUTO ringlev varu on 999.04M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PLUTO (ATH) hind?
PLUTO saavutab ATH hinna summas 0.00155953 USD.
Mis oli kõigi aegade PLUTO madalaim (ATL) hind?
PLUTO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PLUTO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PLUTO kauplemismaht on -- USD.
Kas PLUTO sel aastal kõrgemale ka suundub?
PLUTO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PLUTO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:22:37 (UTC+8)

PLUTO (PLUTO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.