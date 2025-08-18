Mis on Plush Pepe (PPEPE)

Plush Pepe (PPEPE) is a jetton-based memecoin on the TON blockchain boldly backed by a tweet from Telegram founder Pavel Durov. Featuring a transparent tokenomics framework—3% buy/sell tax, 10% auto‑burn, and 80% rewards in Toncoin to holders—the project incentivizes long-term community participation. Traded on Ston.fi and DeDust, Plush Pepe already boasts nearly 500 holders. Its auto‑burn mechanism reduces circulating supply over time, aligning holder rewards with increased Toncoin utility and scarcity.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Plush Pepe (PPEPE) kohta Kui palju on Plush Pepe (PPEPE) tänapäeval väärt? Reaalajas PPEPE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PPEPE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PPEPE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Plush Pepe turukapitalisatsioon? PPEPE turukapitalisatsioon on $ 15.67K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PPEPE ringlev varu? PPEPE ringlev varu on 100.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PPEPE (ATH) hind? PPEPE saavutab ATH hinna summas 0.00369276 USD . Mis oli kõigi aegade PPEPE madalaim (ATL) hind? PPEPE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PPEPE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PPEPE kauplemismaht on -- USD . Kas PPEPE sel aastal kõrgemale ka suundub? PPEPE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PPEPE hinna ennustust

