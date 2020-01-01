Plume USD (PUSD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Plume USD (PUSD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Plume USD (PUSD) teave Plume USD is the premier stablecoin of the Plume ecosystem, designed to support seamless financial operations within Real World Asset Finance (RWAfi). Fully backed and deeply liquid, Plume USD plays a critical role in enabling secure payments, efficient trading, and robust collateralization across onchain apps on Plume. Plume USD provides a unified liquidity layer for all stablecoin operations on Plume, and is the gateway to earning passive real world yield on assets deposited into the Plume ecosystem. Ametlik veebisait: https://pusd.plume.org/ Valge raamat: https://docs.plume.org/plume/plume-chain/official-tokens/plume-usd Ostke PUSD kohe!

Plume USD (PUSD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Plume USD (PUSD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 29.38M $ 29.38M $ 29.38M Koguvaru: $ 29.40M $ 29.40M $ 29.40M Ringlev varu: $ 29.40M $ 29.40M $ 29.40M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 29.38M $ 29.38M $ 29.38M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.01 $ 1.01 $ 1.01 Kõigi aegade madalaim: $ 0.989705 $ 0.989705 $ 0.989705 Praegune hind: $ 0.999107 $ 0.999107 $ 0.999107 Lisateave Plume USD (PUSD) hinna kohta

Plume USD (PUSD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Plume USD (PUSD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PUSD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PUSD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PUSD tokeni tokenoomikat, avastage PUSD tokeni reaalajas hinda!

