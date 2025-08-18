Rohkem infot PUSD

Plume USD hind (PUSD)

1 PUSD/USD reaalajas hind:

$0.99908
$0.99908
0.00%1D
Plume USD (PUSD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:39:31 (UTC+8)

Plume USD (PUSD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.993109
24 h madal
$ 1.003
24 h kõrge

$ 0.993109
$ 1.003
$ 1.01
$ 0.989705
-0.17%

+0.03%

+0.04%

+0.04%

Plume USD (PUSD) reaalajas hind on $0.999064. Viimase 24 tunni jooksul PUSD kaubeldud madalaim $ 0.993109 ja kõrgeim $ 1.003 näitab aktiivset turu volatiivsust. PUSDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.01 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.989705.

Lüliajalise tootluse osas on PUSD muutunud -0.17% viimase tunni jooksul, +0.03% 24 tunni vältel +0.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Plume USD (PUSD) – turuteave

$ 37.61M
--
$ 37.61M
37.67M
37,672,309.771131
Plume USD praegune turukapitalisatsioon on $ 37.61M -- 24 tunnise kauplemismahuga. PUSD ringlev varu on 37.67M, mille koguvaru on 37672309.771131. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 37.61M.

Plume USD (PUSD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Plume USD ja USD hinnamuutus $ +0.00032937.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Plume USD ja USD hinnamuutus $ +0.0010835848.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Plume USD ja USD hinnamuutus $ -0.0005995383.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Plume USD ja USD hinnamuutus $ -0.000936.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00032937+0.03%
30 päeva$ +0.0010835848+0.11%
60 päeva$ -0.0005995383-0.06%
90 päeva$ -0.000936-0.09%

Mis on Plume USD (PUSD)

Plume USD is the premier stablecoin of the Plume ecosystem, designed to support seamless financial operations within Real World Asset Finance (RWAfi). Fully backed and deeply liquid, Plume USD plays a critical role in enabling secure payments, efficient trading, and robust collateralization across onchain apps on Plume. Plume USD provides a unified liquidity layer for all stablecoin operations on Plume, and is the gateway to earning passive real world yield on assets deposited into the Plume ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Plume USD hinna ennustus (USD)

Kui palju on Plume USD (PUSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Plume USD (PUSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Plume USD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Plume USD hinna ennustust kohe!

Plume USD (PUSD) tokenoomika

Plume USD (PUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Plume USD (PUSD) kohta

Kui palju on Plume USD (PUSD) tänapäeval väärt?
Reaalajas PUSD hind USD on 0.999064 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PUSD/USD hind?
Praegune hind PUSD/USD on $ 0.999064. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Plume USD turukapitalisatsioon?
PUSD turukapitalisatsioon on $ 37.61M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PUSD ringlev varu?
PUSD ringlev varu on 37.67M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PUSD (ATH) hind?
PUSD saavutab ATH hinna summas 1.01 USD.
Mis oli kõigi aegade PUSD madalaim (ATL) hind?
PUSD nägi ATL hinda summas 0.989705 USD.
Milline on PUSD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PUSD kauplemismaht on -- USD.
Kas PUSD sel aastal kõrgemale ka suundub?
PUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PUSD hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.