Mis on Plume USD (PUSD)

Plume USD is the premier stablecoin of the Plume ecosystem, designed to support seamless financial operations within Real World Asset Finance (RWAfi). Fully backed and deeply liquid, Plume USD plays a critical role in enabling secure payments, efficient trading, and robust collateralization across onchain apps on Plume. Plume USD provides a unified liquidity layer for all stablecoin operations on Plume, and is the gateway to earning passive real world yield on assets deposited into the Plume ecosystem.

Üksuse Plume USD (PUSD) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Plume USD (PUSD) tokenoomika

Plume USD (PUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Plume USD (PUSD) kohta Kui palju on Plume USD (PUSD) tänapäeval väärt? Reaalajas PUSD hind USD on 0.999064 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PUSD/USD hind? $ 0.999064 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PUSD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Plume USD turukapitalisatsioon? PUSD turukapitalisatsioon on $ 37.61M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PUSD ringlev varu? PUSD ringlev varu on 37.67M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PUSD (ATH) hind? PUSD saavutab ATH hinna summas 1.01 USD . Mis oli kõigi aegade PUSD madalaim (ATL) hind? PUSD nägi ATL hinda summas 0.989705 USD . Milline on PUSD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PUSD kauplemismaht on -- USD . Kas PUSD sel aastal kõrgemale ka suundub? PUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PUSD hinna ennustust

