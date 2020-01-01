Plugin (PLI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Plugin (PLI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Plugin (PLI) teave Plugin (PLI) is a decentralized Oracle Platform that provides cost effective solutions to any smart contract which runs on XinFin XDC Network Eco System. Plugin enables the smart contract to connect with the real-time world and the data that it receives from the data feed provider is trustable by maintaining high degree of security. Off-chain computation it does takes care of receiving feed from multiple provider and aggregates the same. Ametlik veebisait: https://goplugin.co/ Ostke PLI kohe!

Plugin (PLI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Plugin (PLI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.87M $ 4.87M $ 4.87M Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 192.69M $ 192.69M $ 192.69M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.63M $ 12.63M $ 12.63M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.972163 $ 0.972163 $ 0.972163 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01388484 $ 0.01388484 $ 0.01388484 Praegune hind: $ 0.02526453 $ 0.02526453 $ 0.02526453 Lisateave Plugin (PLI) hinna kohta

Plugin (PLI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Plugin (PLI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PLI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PLI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PLI tokeni tokenoomikat, avastage PLI tokeni reaalajas hinda!

PLI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PLI võiks suunduda? Meie PLI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PLI tokeni hinna ennustust kohe!

