Rohkem infot PLI

PLI Hinnainfo

PLI Ametlik veebisait

PLI Tokenoomika

PLI Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Plugin logo

Plugin hind (PLI)

Loendis mitteolevad

1 PLI/USD reaalajas hind:

$0.0257436
$0.0257436$0.0257436
-6.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Plugin (PLI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:46:33 (UTC+8)

Plugin (PLI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02534436
$ 0.02534436$ 0.02534436
24 h madal
$ 0.02779536
$ 0.02779536$ 0.02779536
24 h kõrge

$ 0.02534436
$ 0.02534436$ 0.02534436

$ 0.02779536
$ 0.02779536$ 0.02779536

$ 0.972163
$ 0.972163$ 0.972163

$ 0.01388484
$ 0.01388484$ 0.01388484

-0.55%

-6.62%

-10.55%

-10.55%

Plugin (PLI) reaalajas hind on $0.02578528. Viimase 24 tunni jooksul PLI kaubeldud madalaim $ 0.02534436 ja kõrgeim $ 0.02779536 näitab aktiivset turu volatiivsust. PLIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.972163 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01388484.

Lüliajalise tootluse osas on PLI muutunud -0.55% viimase tunni jooksul, -6.62% 24 tunni vältel -10.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Plugin (PLI) – turuteave

$ 4.96M
$ 4.96M$ 4.96M

--
----

$ 12.87M
$ 12.87M$ 12.87M

192.69M
192.69M 192.69M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Plugin praegune turukapitalisatsioon on $ 4.96M -- 24 tunnise kauplemismahuga. PLI ringlev varu on 192.69M, mille koguvaru on 500000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.87M.

Plugin (PLI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Plugin ja USD hinnamuutus $ -0.00183034375768764.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Plugin ja USD hinnamuutus $ -0.0051437894.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Plugin ja USD hinnamuutus $ +0.0076229977.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Plugin ja USD hinnamuutus $ -0.00232365694288537.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00183034375768764-6.62%
30 päeva$ -0.0051437894-19.94%
60 päeva$ +0.0076229977+29.56%
90 päeva$ -0.00232365694288537-8.26%

Mis on Plugin (PLI)

Plugin (PLI) is a decentralized Oracle Platform that provides cost effective solutions to any smart contract which runs on XinFin XDC Network Eco System. Plugin enables the smart contract to connect with the real-time world and the data that it receives from the data feed provider is trustable by maintaining high degree of security. Off-chain computation it does takes care of receiving feed from multiple provider and aggregates the same.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Plugin (PLI) allikas

Ametlik veebisait

Plugin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Plugin (PLI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Plugin (PLI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Plugin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Plugin hinna ennustust kohe!

PLI kohalike valuutade suhtes

Plugin (PLI) tokenoomika

Plugin (PLI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PLI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Plugin (PLI) kohta

Kui palju on Plugin (PLI) tänapäeval väärt?
Reaalajas PLI hind USD on 0.02578528 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PLI/USD hind?
Praegune hind PLI/USD on $ 0.02578528. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Plugin turukapitalisatsioon?
PLI turukapitalisatsioon on $ 4.96M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PLI ringlev varu?
PLI ringlev varu on 192.69M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PLI (ATH) hind?
PLI saavutab ATH hinna summas 0.972163 USD.
Mis oli kõigi aegade PLI madalaim (ATL) hind?
PLI nägi ATL hinda summas 0.01388484 USD.
Milline on PLI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PLI kauplemismaht on -- USD.
Kas PLI sel aastal kõrgemale ka suundub?
PLI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PLI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:46:33 (UTC+8)

Plugin (PLI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.