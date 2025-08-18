Mis on Plugin (PLI)

Plugin (PLI) is a decentralized Oracle Platform that provides cost effective solutions to any smart contract which runs on XinFin XDC Network Eco System. Plugin enables the smart contract to connect with the real-time world and the data that it receives from the data feed provider is trustable by maintaining high degree of security. Off-chain computation it does takes care of receiving feed from multiple provider and aggregates the same.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Plugin (PLI) allikas Ametlik veebisait

Plugin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Plugin (PLI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Plugin (PLI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Plugin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Plugin hinna ennustust kohe!

PLI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Plugin (PLI) tokenoomika

Plugin (PLI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PLI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Plugin (PLI) kohta Kui palju on Plugin (PLI) tänapäeval väärt? Reaalajas PLI hind USD on 0.02578528 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PLI/USD hind? $ 0.02578528 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PLI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Plugin turukapitalisatsioon? PLI turukapitalisatsioon on $ 4.96M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PLI ringlev varu? PLI ringlev varu on 192.69M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PLI (ATH) hind? PLI saavutab ATH hinna summas 0.972163 USD . Mis oli kõigi aegade PLI madalaim (ATL) hind? PLI nägi ATL hinda summas 0.01388484 USD . Milline on PLI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PLI kauplemismaht on -- USD . Kas PLI sel aastal kõrgemale ka suundub? PLI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PLI hinna ennustust

Plugin (PLI) Olulised valdkonna uudised