PlotX (PLOT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PlotX (PLOT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

PlotX (PLOT) teave PlotX is a DeFi Prediction Market protocol built for crypto traders. It enables users to earn rewards on high-yield prediction markets. PlotX enables crypto-asset predictions, like “What will be the price of BTC/USDT in the next 4 hours?” Dubbed as the Uniswap of Prediction Markets, PlotX uses an Automated Market Making (AMM) algorithm to settle markets and distribute rewards on the Ethereum Blockchain without counterparty risk. Ametlik veebisait: https://plotx.io/ Ostke PLOT kohe!

PlotX (PLOT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PlotX (PLOT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 713.75K $ 713.75K $ 713.75K Koguvaru: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Ringlev varu: $ 104.26M $ 104.26M $ 104.26M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.376907 $ 0.376907 $ 0.376907 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00315491 $ 0.00315491 $ 0.00315491 Praegune hind: $ 0.00684603 $ 0.00684603 $ 0.00684603 Lisateave PlotX (PLOT) hinna kohta

PlotX (PLOT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PlotX (PLOT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PLOT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PLOT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PLOT tokeni tokenoomikat, avastage PLOT tokeni reaalajas hinda!

PLOT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PLOT võiks suunduda? Meie PLOT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PLOT tokeni hinna ennustust kohe!

