PlotX logo

PlotX hind (PLOT)

Loendis mitteolevad

1 PLOT/USD reaalajas hind:

$0.00700471
$0.00700471$0.00700471
-3.20%1D
mexc
USD
PlotX (PLOT) reaalajas hinnagraafik
PlotX (PLOT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00699584
$ 0.00699584$ 0.00699584
24 h madal
$ 0.00736409
$ 0.00736409$ 0.00736409
24 h kõrge

$ 0.00699584
$ 0.00699584$ 0.00699584

$ 0.00736409
$ 0.00736409$ 0.00736409

$ 0.376907
$ 0.376907$ 0.376907

$ 0.00315491
$ 0.00315491$ 0.00315491

-0.64%

-3.25%

-0.45%

-0.45%

PlotX (PLOT) reaalajas hind on $0.0070078. Viimase 24 tunni jooksul PLOT kaubeldud madalaim $ 0.00699584 ja kõrgeim $ 0.00736409 näitab aktiivset turu volatiivsust. PLOTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.376907 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00315491.

Lüliajalise tootluse osas on PLOT muutunud -0.64% viimase tunni jooksul, -3.25% 24 tunni vältel -0.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PlotX (PLOT) – turuteave

$ 729.91K
$ 729.91K$ 729.91K

--
----

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

104.26M
104.26M 104.26M

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

PlotX praegune turukapitalisatsioon on $ 729.91K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PLOT ringlev varu on 104.26M, mille koguvaru on 200000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.40M.

PlotX (PLOT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse PlotX ja USD hinnamuutus $ -0.00023541781807982.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse PlotX ja USD hinnamuutus $ +0.0010637651.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse PlotX ja USD hinnamuutus $ +0.0037178502.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse PlotX ja USD hinnamuutus $ +0.0022619797727703105.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00023541781807982-3.25%
30 päeva$ +0.0010637651+15.18%
60 päeva$ +0.0037178502+53.05%
90 päeva$ +0.0022619797727703105+47.66%

Mis on PlotX (PLOT)

PlotX is a DeFi Prediction Market protocol built for crypto traders. It enables users to earn rewards on high-yield prediction markets. PlotX enables crypto-asset predictions, like “What will be the price of BTC/USDT in the next 4 hours?” Dubbed as the Uniswap of Prediction Markets, PlotX uses an Automated Market Making (AMM) algorithm to settle markets and distribute rewards on the Ethereum Blockchain without counterparty risk.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse PlotX (PLOT) allikas

Ametlik veebisait

PlotX hinna ennustus (USD)

Kui palju on PlotX (PLOT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PlotX (PLOT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PlotX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PlotX hinna ennustust kohe!

PLOT kohalike valuutade suhtes

PlotX (PLOT) tokenoomika

PlotX (PLOT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PLOT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PlotX (PLOT) kohta

Kui palju on PlotX (PLOT) tänapäeval väärt?
Reaalajas PLOT hind USD on 0.0070078 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PLOT/USD hind?
Praegune hind PLOT/USD on $ 0.0070078. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PlotX turukapitalisatsioon?
PLOT turukapitalisatsioon on $ 729.91K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PLOT ringlev varu?
PLOT ringlev varu on 104.26M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PLOT (ATH) hind?
PLOT saavutab ATH hinna summas 0.376907 USD.
Mis oli kõigi aegade PLOT madalaim (ATL) hind?
PLOT nägi ATL hinda summas 0.00315491 USD.
Milline on PLOT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PLOT kauplemismaht on -- USD.
Kas PLOT sel aastal kõrgemale ka suundub?
PLOT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PLOT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.