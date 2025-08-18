Mis on PlotX (PLOT)

PlotX is a DeFi Prediction Market protocol built for crypto traders. It enables users to earn rewards on high-yield prediction markets. PlotX enables crypto-asset predictions, like “What will be the price of BTC/USDT in the next 4 hours?” Dubbed as the Uniswap of Prediction Markets, PlotX uses an Automated Market Making (AMM) algorithm to settle markets and distribute rewards on the Ethereum Blockchain without counterparty risk.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PlotX (PLOT) kohta Kui palju on PlotX (PLOT) tänapäeval väärt? Reaalajas PLOT hind USD on 0.0070078 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PLOT/USD hind? $ 0.0070078 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PLOT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on PlotX turukapitalisatsioon? PLOT turukapitalisatsioon on $ 729.91K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PLOT ringlev varu? PLOT ringlev varu on 104.26M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PLOT (ATH) hind? PLOT saavutab ATH hinna summas 0.376907 USD . Mis oli kõigi aegade PLOT madalaim (ATL) hind? PLOT nägi ATL hinda summas 0.00315491 USD . Milline on PLOT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PLOT kauplemismaht on -- USD . Kas PLOT sel aastal kõrgemale ka suundub? PLOT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PLOT hinna ennustust

