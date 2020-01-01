PlinkoIncinerator (PLINC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PlinkoIncinerator (PLINC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PlinkoIncinerator (PLINC) teave Plinko Incinerator is a Solana-based utility platform that allows users to burn unwanted tokens, NFTs, and dust from their wallets, reclaiming the associated SOL. This reduces wallet clutter and unlocks value from previously worthless assets. The platform also features a gamified system where reclaimed SOL can be used to play a custom Plinko game with real payout mechanics. $PLINC is the governance and utility token that powers the platform, offering reduced fees, staking, governance rights, and exclusive access to future features. Ametlik veebisait: https://plinkoincinerator.com/ Ostke PLINC kohe!

PlinkoIncinerator (PLINC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PlinkoIncinerator (PLINC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.39K $ 7.39K $ 7.39K Koguvaru: $ 997.12M $ 997.12M $ 997.12M Ringlev varu: $ 997.12M $ 997.12M $ 997.12M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.39K $ 7.39K $ 7.39K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave PlinkoIncinerator (PLINC) hinna kohta

PlinkoIncinerator (PLINC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PlinkoIncinerator (PLINC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PLINC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PLINC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PLINC tokeni tokenoomikat, avastage PLINC tokeni reaalajas hinda!

PLINC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PLINC võiks suunduda? Meie PLINC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PLINC tokeni hinna ennustust kohe!

