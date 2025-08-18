Mis on PlinkoIncinerator (PLINC)

Plinko Incinerator is a Solana-based utility platform that allows users to burn unwanted tokens, NFTs, and dust from their wallets, reclaiming the associated SOL. This reduces wallet clutter and unlocks value from previously worthless assets. The platform also features a gamified system where reclaimed SOL can be used to play a custom Plinko game with real payout mechanics. $PLINC is the governance and utility token that powers the platform, offering reduced fees, staking, governance rights, and exclusive access to future features.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse PlinkoIncinerator (PLINC) allikas Ametlik veebisait

PlinkoIncinerator hinna ennustus (USD)

Kui palju on PlinkoIncinerator (PLINC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PlinkoIncinerator (PLINC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PlinkoIncinerator nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PlinkoIncinerator hinna ennustust kohe!

PLINC kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

PlinkoIncinerator (PLINC) tokenoomika

PlinkoIncinerator (PLINC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PLINC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PlinkoIncinerator (PLINC) kohta Kui palju on PlinkoIncinerator (PLINC) tänapäeval väärt? Reaalajas PLINC hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PLINC/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PLINC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on PlinkoIncinerator turukapitalisatsioon? PLINC turukapitalisatsioon on $ 7.81K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PLINC ringlev varu? PLINC ringlev varu on 997.13M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PLINC (ATH) hind? PLINC saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade PLINC madalaim (ATL) hind? PLINC nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PLINC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PLINC kauplemismaht on -- USD . Kas PLINC sel aastal kõrgemale ka suundub? PLINC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PLINC hinna ennustust

PlinkoIncinerator (PLINC) Olulised valdkonna uudised